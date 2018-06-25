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Зампредседателя Нацсовета Герасимюк подала заявление об отставке с должности

НовостиОбщество    25.06.2018 - 21:08
Фото: Ольга Герасимюк (facebook.com/pyryatyn)
Фото: Ольга Герасимюк (facebook.com/pyryatyn)

Она заявила, что в Нацсовете созданы неприемлемые для независимой деятельности условия

Ольга Герасимюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В своем заявлении Герасимюк пишет, что в Нацсовете "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

"Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и манипулированной информации, которая носит клеветнический характер", - отмечает Герасимюк.

По ее словам, "такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить - под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время совещания призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики ускорить переход Украины на цифровое вещание.

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Теги публикации: увольнение, Нацсовет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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