Ветеран ССО, засновник M13 FIGHTS і мотоклубу MEMORIA Артем Грот прокоментував заяву міністра у справах ветеранів Віталія Кіма про те, що після війни частина військових може піти в кримінал. Грот наголосив, що порушену проблему не варто ігнорувати, натомість необхідно шукати шляхи її вирішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його слова у інтерв’ю виданню "Новини.LIVE".

Зарплати не закривають потреби

За словами Грота, у майбутньому справді існуватиме ризик того, що частина ветеранів піде в кримінал. Однією з головних причин цього він називає економічну ситуацію в країні, зокрема недостатній рівень заробітних плат.

"Наразі в нас в країні 2,3 мільйона людей у категорії "ветерани", також у це число входять сім’ї загиблих. Ця кількість буде рости, і, звісно, у цій кількості будуть знаходитися люди, які будуть йти в кримінал. Чому? Тому що економічні обставини країни не дозволять закрити їм їхні життєві потреби на 100%, а звичайна робота із зарплатами до 1000 доларів з графіком 5/2 не закриє їх", - сказав Грот.

Він додав, що це було проблемою й раніше, задовго до повномасштабного вторгнення.

"І деяка частина з ветеранів піде туди, і деяка частина з них вже була там до заяви Кіма і до того, як він став міністром, і до повномасштабного вторгнення частина людей, які пройшли АТО, були в криміналі. Жоден ветеран, з ким я спілкувався, жоден не сказав - ні, військовий взагалі криміналом займатися не буде, це неможливо, це вкид, ІПСО", - наголосив він.

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Водночас дехто з побратимів, із ким Грот мав приватну розмову, вважають, що публічний розголос цієї теми міністром, який сам не воював, може сприяти формуванню у суспільстві уявлення про ветеранів як про потенційну загрозу.

"Багато хто розділяє цю думку, але деякі сказали, що це було сказано публічно людиною, яка є міністром у справах ветеранів, але сама не є ветераном. Мені сказали, що це підриває позицію ветерана в суспільстві, що через такі заяви суспільство сприймає ветерана як потенційний криміналітет", - сказав ветеран.

Він вважає, що частина людей, які сприймали ветеранів як потенційну загрозу до цієї заяви, сприйматимуть їх так і після неї.

"Потрібно дивитися в суть самої проблеми, чи є вона і які є шляхи вирішення. Про те, хто це говорить, в якій позиції це висловлено - мені не відгукується. Я не хочу захищати міністра, але і не хочу займатися шапкозакидуванням", - наголосив Грот.

Ветеранам потрібні умови для самореалізації

Говорячи про адаптацію військових після повернення з фронту, ветеран наголосив на важливості створення умов для їхньої самореалізації.

Як приклад він навів діяльність власної спільноти, яка розвиває ветеранський спорт - зокрема турніри з кулачних боїв виключно серед військових і ветеранів, а також параджиу-джитсу для бійців із пораненнями.

"Ми заснували кулачні бої у 2025 році й уже провели шість турнірів. У нас є правило - у турнірах беруть участь виключно військові та ветерани. Є ветерани з ампутаціями та пораненнями. Також у нас є інший напрям - параджиу-джитсу. Це той вид спорту, на який я зробив ставку з точки зору адаптації людей з різними пораненнями", - сказав Грот та додав, саме цей вид спорту добре підходить військовим з ампутаціями.

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"У нас велика кількість ветеранів, серед яких є люди з ампутаціями та іншими складними пораненнями. Саме параджиу-джитсу - це той вид спорту, яким ветеран може займатися без особливих вкладень в обладнання, бо потрібні лише підлога та татамі, на якому ви боретеся. Параджиу-джитсу гармонійно працює для людей з ампутаціями ніг, і вони можуть показувати гарний результат на спільних умовах із людьми без поранень", - розповів він.