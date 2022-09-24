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Дощі відступають, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 24 вересня 2022 07:00
Дощі відступають, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні на сході України очікують дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Осінні дощі сьогодні, 24 вересня, накриють східні регіони нашої країни. На решті території буде суха, але прохолодна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі очікуються у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В інших регіонах сухо, але з мінливою хмарністю. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Водночас майже на всій території прогнозується похолодання.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +6 градусів, вдень +11 +14;
  • на заході вночі +3 +7, а вдень +12 +17 градусів;
  • у східних областях вночі +4 +7 градусів, вдень +14 +18;
  • на півдні країни вночі +6 +8, а вдень +15 +18 градусів;
  • у центральних областях вночі +4 +7 градусів, вдень +12 +15.

Дощі відступають, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується суха погода з хмарністю. Вітер північно-західний до 8 м/с. Вночі температура повітря буде лише +4 +6 градусів. Вдень повітря у Києві прогріється до +12 +14 градусів.

Дощі відступають, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на вихідні, 24 та 25 вересня.

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