Заморозки в Украине: где и когда похолодает

В Украине прогнозируют значительные заморозки 1-3 октября. Они будут в большинстве областей, обойдут только западные регионы и побережье морей.

В Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 и местами и в воздухе 0-2 (I уровень опасности, желтый).