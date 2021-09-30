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Заморозки в Украине: где и когда похолодает

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 08:29
Заморозки в Украине: где и когда похолодает Фото: в Украину пришли заморозки (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине прогнозируют значительные заморозки 1-3 октября. Они будут в большинстве областей, обойдут только западные регионы и побережье морей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 и местами и в воздухе 0-2 (I уровень опасности, желтый).

Напомним, на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается сухая и ясная погода.

Отметим, в Украине из-за заморозков объявили "оранжевый" уровень опасности.

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