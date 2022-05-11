Заморозки ночью, а днем потепление: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 11 мая в Украине погода будет преимущественно сухой. Ночью в большинстве регионов заморозки, а днем местами воздух прогреется до +23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, только в Луганской области и в Крыму днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/сек.

Ночью кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов (І уровень опасности, желтый).

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +3 +5, днем +12 +18 градусов;

на западе ночью +4 +11 градусов, а днем +7 + 23;

в восточных областях ночью +3 +5, днем +12 +15 градусов;

на юге страны ночью +7 +9 градусов, а днем +16 +21;

в центральных областях ночью +3 +5, днем +15 +18 градусов.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит +4 +6 градусов, днем +17 +19. В Киевской области на поверхности почвы заморозки.