Заморозки вночі, а вдень потеплішання: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 травня в Україні погода буде переважно сухою. Вночі в більшості регіонів заморозки, а вдень подекуди повітря прогріється до +23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише в Луганській області та в Криму вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Вночі крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +3 +5, вдень +12 +18 градусів;

на заході вночі +4 +11 градусів, а вдень +7 +23;

у східних областях вночі +3 +5, вдень +12 +15 градусів;

на півдні країни вночі +7 +9 градусів, а вдень +16 +21;

у центральних областях вночі +3 +5, вдень +15 +18 градусів.

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Вночі температура повітря становитиме +4 +6 градусів, вдень +17 +19. У Київській області на поверхні ґрунту заморозки.