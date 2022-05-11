ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заморозки вночі, а вдень потеплішання: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Середа 11 травня 2022 07:00
Заморозки вночі, а вдень потеплішання: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні вночі майже по всій країні заморозки, вдень до +23 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 травня в Україні погода буде переважно сухою. Вночі в більшості регіонів заморозки, а вдень подекуди повітря прогріється до +23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише в Луганській області та в Криму вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Вночі крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +5, вдень +12 +18 градусів;
  • на заході вночі +4 +11 градусів, а вдень +7 +23;
  • у східних областях вночі +3 +5, вдень +12 +15 градусів;
  • на півдні країни вночі +7 +9 градусів, а вдень +16 +21;
  • у центральних областях вночі +3 +5, вдень +15 +18 градусів.

Заморозки вночі, а вдень потеплішання: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Вночі температура повітря становитиме +4 +6 градусів, вдень +17 +19. У Київській області на поверхні ґрунту заморозки.

Заморозки вночі, а вдень потеплішання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні принесе нічні заморозки в найближчі кілька діб, але згодом в країну прийде сильне потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського