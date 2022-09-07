Заморозки ночью и облачность: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 7 сентября будет без осадков, но прохладной. Ночью заморозки ожидаются на поверхности почвы, при этом на западе днем до +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в по всей стране небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Вместе с тем ночью на поверхности почвы заморозки до 0-5 градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +3 +6 градусов, днем +14 +18;

на западе ночью +4 +11, а днем +16 +24 градуса;

в восточных областях ночью +3 +6 градусов, днем +15 +17;

на юге страны ночью +8 +11, а днем +19 +22 градуса;

в центральных областях ночью +2 +5 градусов, днем +15 +18.

Погода в Киеве

Сегодня в столице небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут +5 +7 градусов, а ночью +16 +18.