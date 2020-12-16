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Заморозки та мокрий сніг у трьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Середа 16 грудня 2020 08:00
Заморозки та мокрий сніг у трьох областях: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 16 грудня, на сході України очікується сніг з дощем, а на всій іншій території спостерігатиметься похмура погода. Температура повітря вдень в регіонах коливатиметься від -3 до +4, а вночі вдарять заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, мокрий сніг сьогодні очікується у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У всіх інших областях буде похмура, однак суха погода.

У західних областях температура повітря вдень очікується від 0 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть -3 +1.

У центральних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +2, а вночі від -2 до +1.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах -1 +4 градуси, а вночі -3 +1.

Заморозки та мокрий сніг у трьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря як вдень, так і вночі буде від -2 до +1.

Заморозки та мокрий сніг у трьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 16 грудня в Україні очікується ожеледиця та туман. Видимість при тумане складе до 500 метрів.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні в новорічну ніч буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледь.

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