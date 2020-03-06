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Замминистра культуры подала в отставку

Новости » Политика     06.03.2020 - 19:09
Замминистра культуры подала в отставку
Фото: Ирина Подоляк (facebook.com/iryna.podolyak.5)

Ирина Подоляк подала в отставку с должности заместителя министра культуры, молодежи и спорта

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк написала заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляк в Facebook.

По ее словам, она подала в отставку по собственному желанию.

"Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", - написала Подоляк.

При этом она добавила, что "не видит смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованое Министерство".

Подоляк также отметила, что считает реорганизацию министерства "стратегической ошибкой, которая отразится на обычных людях".

"Две крупнейшие тревоги, которые остаются со мной и мобилизуют - это реинтеграция и язык. Но, если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, какое построим и какого заслуживаем, а все остальное и все остальные - лишь рисунки палочкой на берегу океана - волна смоет", - добавила Подоляк.

Замминистра культуры подала в отставкуНапомним, 4 марта Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства. До этого нардепы проголосовали за отставку правительства Алексея Гончарука.

Кроме того, 5 марта Верховная рада в ходе внеочередного выразила Рябошапке недоверие. Отставку генпрокурора поддержали 263 нардепов. Ему вменяли низкую результативность и несоответствие должности.

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