Замітають сліди злочинів: окупанти знесли школу в Маріуполі

Окупанти продовжують нищити Маріуполь. На цей раз вони за допомогою спеціалізованої техніки знесли школу №45.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Маріупольської міської ради в Telegram.
Міська рада опублікувала фото, на якому росіяни руйнують школу №45.
"Весною росіяни безжально нищили наше місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують знищувати, але не обстрілами, а спеціалізованою технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів", - написали в міськраді.
Нагадаємо, що партизани з Маріупольського руху спротиву перейшли до тактики маркування окупаційних військ та колаборантів.
Раніше також повідомлялось, що у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти створили гуманітарну катастрофу і тепер показово роздають "безкоштовний хліб", знімаючи це на камери.