Замість Шарія та Медведчука. Хто є проросійськими лідерами в Україні, - дослідження

На думку авторів дослідження, попри те, що їхня кількість у порівнянні з довоєнним часом значно скоротилася, вони ще становлять значну електоральну групу, яку Кремль може спробувати використати на виборах для реалізації "Грузинського сценарію" - відновленні політичних позицій через інвестиції в економіку, домінування в інформаційному просторі та поширення наративів, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні.

"Ми точно можемо говорити, що росіяни будуть намагатися створити проросійську партію (точніше - партії, бо уявити собі об’єднання всіх проросійських сил під одним політичним дахом поки малоймовірно). Зараз тільки нагадаємо, що, як мінімум одна така партія має шанси подолати прохідний 5% бар’єр", - йдеться у публікації.

Проблема лідерства у цих партіях полягає у тому, що значна кількість проросійських політиків виїхали за кордон і навряд чи повернуться навіть після завершення повномасштабної війни (Медведчук, Мураєв, Шарій).

Наразі в Україні залишилося не так багато політичних діячів, які ретранслюють проросійські наративи. Дехто з них перебуває у СІЗО (Дубінський, Шуфрич), але деякі досі ведуть активну інформаційну роботу. Серед них - нардепи Юрій Бойко, Макс Бужанський, брати Михайло і Дмитро Добкіни.

"На відміну від Грузії, де проросійська "Грузинська мрія" здобула послідовну перемогу на виборах, в Україні підтримка відверто проросійських сил коливається в межах 10–15%, що унеможливлює повторення аналогічного сценарію в чистому вигляді. Водночас, актори другого ешелону - медійні маніпулятори, блогери, політичні реваншисти - здатні створити ефект постійного внутрішнього коливання, що підіграє гібридній тактиці РФ", – зазначають автори матеріалу.

І хоча на даний момент успішна повна реалізація такого сценарію в Україні оцінюється як малоймовірна, медійники переконані, що намагання його втілити можуть створити постійну внутрішню нестабільність в країні, що гратиме на користь реалізації гібридної тактики РФ щодо України.