Замість пластика. У "Київ Цифровий" додали віртуальну транспортну карту

Віртуальні транспорті картки мали з'явитися в застосунку "Київ Цифровий" ще на початку 2022 року. Тендер на розроблення карток був зареєстрований на початку травня 2023-го.

Передбачалося, що віртуальні проїзні з'являться в застосунку до кінця 2024 року.

Однак вже сьогодні всі жителі столиці можуть придбати віртуальну карту через застосунок.

Як придбати цифрову карту

Спочатку необхідно обрати до якої банківської карти ви бажаєте прив'язати цифрову;

Після чого необхідно оплатити цифрову карту через Google Pay.

Після оплати цифрова карта автоматично прив'яжеться до вашої банківської карти в Google Wallet та пристою.

Як поповнити карту

У застосунку можна поповнити транспортну карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок. А також можна придбати на неї проїзний та стежити за історією оплат.

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