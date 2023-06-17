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Замість пластика. У "Київ Цифровий" додали віртуальну транспортну карту

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Київ, Субота 17 червня 2023 21:42
Замість пластика. У "Київ Цифровий" додали віртуальну транспортну карту Фото: кияни зможуть відкрити віртуальну транспортну карту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В застосунку "Київ Цифровий" з'явилась можливість придбати цифрову транспортну карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок.

Віртуальні транспорті картки мали з'явитися в застосунку "Київ Цифровий" ще на початку 2022 року. Тендер на розроблення карток був зареєстрований на початку травня 2023-го.

Передбачалося, що віртуальні проїзні з'являться в застосунку до кінця 2024 року.

Замість пластика. У &quot;Київ Цифровий&quot; додали віртуальну транспортну карту

Однак вже сьогодні всі жителі столиці можуть придбати віртуальну карту через застосунок.

Як придбати цифрову карту

  • Спочатку необхідно обрати до якої банківської карти ви бажаєте прив'язати цифрову;
  • Після чого необхідно оплатити цифрову карту через Google Pay.

Після оплати цифрова карта автоматично прив'яжеться до вашої банківської карти в Google Wallet та пристою.

Як поповнити карту

У застосунку можна поповнити транспортну карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок. А також можна придбати на неї проїзний та стежити за історією оплат.

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