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Вместо пластика. В "Киев Цифровой" добавили виртуальную транспортную карту

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Киев, Суббота 17 июня 2023 21:42
Вместо пластика. В "Киев Цифровой" добавили виртуальную транспортную карту Фото: киевляне смогут открыть виртуальную транспортную карту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Киев Цифровой" появилась возможность приобрести цифровую транспортную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение.

Виртуальные транспортные карточки должны появиться в приложении "Киев Цифровой" еще в начале 2022 года. Тендер на разработку карт был зарегистрирован в начале мая 2023-го.

Предполагалось, что виртуальные проездные появятся в приложении к концу 2024 года.

Вместо пластика. В &quot;Киев Цифровой&quot; добавили виртуальную транспортную карту

Однако уже сегодня все жители столицы могут приобрести виртуальную карту через приложение.

Как приобрести цифровую карту

  • Сначала необходимо выбрать к какой банковской карте вы хотите привязать цифровую;
  • После этого необходимо оплатить цифровую карту через Google Pay.

После оплаты цифровая карта автоматически привяжется к вашей банковской карте в Google Wallet и устройству.

Как пополнить карту

В приложении можно пополнить транспортную карту поездками и создавать QR билеты из поездок. А также можно приобрести на нее проездной и следить за историей оплат.

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