Вместо пластика. В "Киев Цифровой" добавили виртуальную транспортную карту
В приложении "Киев Цифровой" появилась возможность приобрести цифровую транспортную карту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение.
Виртуальные транспортные карточки должны появиться в приложении "Киев Цифровой" еще в начале 2022 года. Тендер на разработку карт был зарегистрирован в начале мая 2023-го.
Предполагалось, что виртуальные проездные появятся в приложении к концу 2024 года.
Однако уже сегодня все жители столицы могут приобрести виртуальную карту через приложение.
Как приобрести цифровую карту
- Сначала необходимо выбрать к какой банковской карте вы хотите привязать цифровую;
- После этого необходимо оплатить цифровую карту через Google Pay.
После оплаты цифровая карта автоматически привяжется к вашей банковской карте в Google Wallet и устройству.
Как пополнить карту
В приложении можно пополнить транспортную карту поездками и создавать QR билеты из поездок. А также можно приобрести на нее проездной и следить за историей оплат.
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