Вместо пластика. В "Киев Цифровой" добавили виртуальную транспортную карту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение.

Виртуальные транспортные карточки должны появиться в приложении "Киев Цифровой" еще в начале 2022 года. Тендер на разработку карт был зарегистрирован в начале мая 2023-го.

Предполагалось, что виртуальные проездные появятся в приложении к концу 2024 года.

Однако уже сегодня все жители столицы могут приобрести виртуальную карту через приложение.

Как приобрести цифровую карту

Сначала необходимо выбрать к какой банковской карте вы хотите привязать цифровую;

После этого необходимо оплатить цифровую карту через Google Pay.

После оплаты цифровая карта автоматически привяжется к вашей банковской карте в Google Wallet и устройству.

Как пополнить карту

В приложении можно пополнить транспортную карту поездками и создавать QR билеты из поездок. А также можно приобрести на нее проездной и следить за историей оплат.

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