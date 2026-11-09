Замість підвищення тарифів: як промисловість пропонує компенсувати втрати держмонополій

Міжнародна допомога для держмонополій

Провідні галузеві асоціації гірничо-металургійного комплексу, феросплавної, добувної, хімічної промисловості та виробників будматеріалів запропонували уряду створити окрему програму міжнародної підтримки державних інфраструктурних монополій.

Ініціатива передбачає запуск Програми підтримки інфраструктурної стійкості та конкурентоспроможності (Infrastructure Resilience and Competitiveness, IRC). Її пропонують реалізувати за координації Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) або іншої міжнародної фінансової інституції.

Ключова ідея полягає в тому, щоб воєнні втрати державних монополій компенсували компенсували не їхні клієнти через нове підвищення тарифів, а міжнародні партнери України.

У зверненні зазначається, що через російські удари по підприємствах, блокаду портів, окупацію територій і скорочення виробництва державні монополії втрачають обсяги послуг та доходи. Водночас значна частина їхніх витрат залишається фіксованою, тому фінансове навантаження перекладається на підприємства, які ще продовжують працювати.

"Тариф зростає, частина підприємств скорочує виробництво або зупиняється, обсяги падають ще більше, і монополія знову підвищує тариф", - йдеться у зверненні.

Тарифи пропонують заморозити

Щоб розірвати це замкнене коло, промислові асоціації пропонують запровадити механізм цільової міжнародної підтримки.

Він має покривати втрачені через війну та російські атаки доходи "Укрзалізниці", "Укренерго" та Оператора ГТС. Це дозволить монополіям продовжувати стабільну роботу без постійного збільшення тарифного навантаження на промисловість.

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Окремо автори ініціативи пропонують повернути тарифи державних природних монополій до рівня, який діяв станом на 1 січня 2026 року. Зафіксувати їх пропонують на весь період воєнного стану та ще на рік після його завершення. Різницю між фактичними доходами монополій і необхідним рівнем фінансування планують компенсувати в межах програми IRC.

У промислових асоціаціях наголошують, що цей механізм має бути тимчасовим. Потреба в ньому зникне після відновлення нормальних обсягів перевезень, енергоспоживання та роботи інфраструктури.

Для запуску програми на початку 2027 року автори звернення закликають уряд уже зараз розпочати переговори з Європейською комісією, ЄБРР, урядами країн-партнерів та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Також пропонується до кінця 2026 року визначити потребу в зовнішньому фінансуванні на наступний рік, а потім скоригувати фінансові плани й тарифи "Укрзалізниці", "Укренерго" та Оператора ГТС.

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У промислових асоціаціях підкреслюють, що йдеться не про пільги для бізнесу, а про компенсацію наслідків війни, які виникли не через ринкові фактори.

Якщо й надалі перекладати ці витрати на промислових споживачів, держава ризикує втрачати виробництво, податкові надходження, валютну виручку та підприємства, які забезпечують роботу інфраструктурних монополій, резюмується у зверненні.