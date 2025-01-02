Замість МСЕК. В Україні вже створили понад тисячу експертних команд, - Ляшко

В Україні після ліквідації медико-соціальних експертних комісій для їхньої заміни почали створювати експертні команди. Загалом нових команд уже понад тисячу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ ".

"У 209 закладах охорони здоров'я створено понад тисячу експертних команд, у яких працюють понад 4,5 тисячі лікарів. Але це процес постійний. Команди надалі будуть створюватися", - наголосив міністр.

Він уточнив, що ключове завдання зараз - зробити так, щоб розгляд справ займав не більше 30 днів.

Також, за словами Ляшка, починаючи з другого кварталу 2025 року МОЗ оцінюватиме навантаження на експертні команди і, відштовхуючись від цього, розраховуватиме фінансування для закладів охорони здоров'я, щоб оплатити роботу медиків, які стали частиною експертних команд.