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Замість Халімона. "Слугу народу" в Чернігівській області очолив голова ОВА Чаус

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Чернігівська область, Вівторок 31 січня 2023 15:59
Замість Халімона. "Слугу народу" в Чернігівській області очолив голова ОВА Чаус Фото: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус (facebook.com/viacheslav.chaus)
Автор: Марія Кучерявець

Чернігівську обласну організацію партії "Слуга народу" очолив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Він зайняв цей пост замість нардепа Павла Халімона, який потрапив у скандал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СН.

"Обов’язки голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга Народу" покладено на В’ячеслава Чауса, який є головою Чернігівської ОВА. Такі зміни відбулися відповідно до розпорядження голови партії Олени Шуляк", - йдеться в повідомленні.

Як вказано в прес-службі, серед завдань Чауса на найближчі місяці - аудит справ партії в області, відновлення комунікації із депутатами та головами громад.

"За статутом, протягом 3 місяців має відбутись конференція обласної організації, де буде обрано постійного голову партійної організації", - додають в СН.

Скандал із маєтком Халімона

Нагадаємо, що 23 січня народного депутата Павла Халімона звільнили з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу". До цього його звільнили із посади заступника голови фракції.

Це сталося після того, як нардеп потрапив у скандал. Журналісти УП дізналися, що Халімон придбав маєток на Печерських пагорбах у столиці за понад 10 мільйонів гривень, оформивши його на іншу особу.

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