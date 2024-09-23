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Замість бензинових і дизельних авто: українці частіше імпортують електромобілі з пробігом

Фото: українці частіше імпортують електромобілі з пробігом (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

У минулому місяці українці придбали понад 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Загалом, впродовж серпня першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тисячі легкових авто з пробігом, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легкових авто охопили електромобілі – 41%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 37%;
  • Дизельні – 11%;
  • Гібридні – 8%;
  • Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались такі машини:

  • Tesla Model Y - 588 од.;
  • Tesla Model 3 - 434 од.;
  • Hyundai Kona - 305 од.;
  • Nissan Rogue - 272 од.;
  • Mazda CX-5 - 238 од.

Для порівняння, продажі автомобілів з бензиновими двигунами у серпні суттєво виросли. Так, минулого місяця автопарк країни поповнили 3,3 тисячі нових авто. Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз лише 41%.

 

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