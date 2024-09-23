Замість бензинових і дизельних авто: українці частіше імпортують електромобілі з пробігом
У минулому місяці українці придбали понад 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Загалом, впродовж серпня першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тисячі легкових авто з пробігом, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легкових авто охопили електромобілі – 41%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 37%;
- Дизельні – 11%;
- Гібридні – 8%;
- Авто з ГБО – 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались такі машини:
- Tesla Model Y - 588 од.;
- Tesla Model 3 - 434 од.;
- Hyundai Kona - 305 од.;
- Nissan Rogue - 272 од.;
- Mazda CX-5 - 238 од.
Для порівняння, продажі автомобілів з бензиновими двигунами у серпні суттєво виросли. Так, минулого місяця автопарк країни поповнили 3,3 тисячі нових авто. Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз лише 41%.
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