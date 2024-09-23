Замість бензинових і дизельних авто: українці частіше імпортують електромобілі з пробігом

У минулому місяці українці придбали понад 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Загалом, впродовж серпня першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тисячі легкових авто з пробігом, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легкових авто охопили електромобілі – 41%. Далі йдуть: Бензинові авто – 37%;

Дизельні – 11%;

Гібридні – 8%;

Авто з ГБО – 3%. Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались такі машини: Tesla Model Y - 588 од.;

Tesla Model 3 - 434 од.;

Hyundai Kona - 305 од.;

Nissan Rogue - 272 од.;

Mazda CX-5 - 238 од. Для порівняння, продажі автомобілів з бензиновими двигунами у серпні суттєво виросли. Так, минулого місяця автопарк країни поповнили 3,3 тисячі нових авто. Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз лише 41%.