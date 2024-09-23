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Вместо бензиновых и дизельных авто: украинцы чаще импортируют электромобили с пробегом

Понедельник 23 сентября 2024 10:55
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Вместо бензиновых и дизельных авто: украинцы чаще импортируют электромобили с пробегом Фото: украинцы чаще импортируют электромобили с пробегом (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

В прошлом месяце украинцы приобрели более 8,4 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Всего в течение августа первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тысяч легковых авто с пробегом, авто в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили электромобили – 41%.

Дальше идут:

  • Бензиновые автомобили – 37%;
  • Дизельные – 11%;
  • Гибридные – 8%;
  • Автомобили с ГБО – 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались следующие машины:

  • Tesla Model Y – 588 ед.;
  • Tesla Model 3 – 434 ед.;
  • Hyundai Kona – 305 ед.;
  • Nissan Rogue – 272 ед.;
  • Mazda CX-5 – 238 ед.

Для сравнения, продажи автомобилей с бензиновыми двигателями в августе существенно выросли. Так, в прошлом месяце автопарк страны пополнили 3,3 тысяч новых авто. В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей уменьшилась. Если в августе 2023 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас только 41%.

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Электромобили Автомобильный рынок
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