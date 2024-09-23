Вместо бензиновых и дизельных авто: украинцы чаще импортируют электромобили с пробегом

В прошлом месяце украинцы приобрели более 8,4 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Всего в течение августа первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тысяч легковых авто с пробегом, авто в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили электромобили – 41%. Дальше идут: Бензиновые автомобили – 37%;

Дизельные – 11%;

Гибридные – 8%;

Автомобили с ГБО – 3%. Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались следующие машины: Tesla Model Y – 588 ед.;

Tesla Model 3 – 434 ед.;

Hyundai Kona – 305 ед.;

Nissan Rogue – 272 ед.;

Mazda CX-5 – 238 ед. Для сравнения, продажи автомобилей с бензиновыми двигателями в августе существенно выросли. Так, в прошлом месяце автопарк страны пополнили 3,3 тысяч новых авто. В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей уменьшилась. Если в августе 2023 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас только 41%.