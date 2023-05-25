Замінить генерала Міллі. Байден назвав наступного главу генштабу США

Глава американської держави подякував Міллі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу.

"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", - зазначив Байден.

Він також уточнив, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі після того, як той перестане бути головою генштабу США.

"Тому сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого", - заявив президент США.

Зазначимо, що Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.

При цьому Куінтон стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.

Що відомо про Чарльза Брауна

Чарльз Браун народився 1962 року. Він є 22 начальником штабу Військово-повітряних сил США.

Він почав свою військову службу як командирський льотчик, налітавши понад 3 000 годин і 130 бойових годин.

Білий дім заявляв, що генерал Браун відіграв важливу роль у наданні військової допомоги Україні та має досвід у налагодженні відносин між США та Китаєм.

Раніше він також виконував обов'язки командувача Тихоокеанських військово-повітряних сил, командувача авіації Індо-Тихоокеанського командування Сполучених Штатів та виконавчого директора штабу бойових операцій Тихоокеанського регіону.

26 липня 2018 року йому надали звання генерала США.