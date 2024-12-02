Для заміни російського. Азербайджан почав постачання газу до Словаччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SOCAR.

Словаччина стала вже 12 країною, яка отримує азербайджанський газ. Також поставки продовжуються до: Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини, Сербії, Словенії, Хорватії та Північної Македонії.

Як уточнили в SOCAR, постачання азербайджанського газу до Словаччини відбувається згідно з короткостроковим пілотним контрактом. Але компанії прагнуть розвивати довгострокову співпрацю.

"З 1 грудня 2024 року Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR) розпочала постачання газу SPP, найбільшому державному постачальнику енергоресурсів Словаччини", - йдеться в повідомленні.

Транзит російського газу через Україну

Нагадаємо, країни Європи отримують російський газ транзитом через Україну на підставі контракту, який було підписано у 2019 році.

Але 31 грудня 2024 року дія контракту закінчується, а продовжувати його Україна на тлі повномасштабної війни не планує.

Тому європейські країни шукають альтернативу російському газу. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначав, що його країна хоче постачати газ країнам ЄС через Україну.

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