Для замены российского. Азербайджан начал поставки газа в Словакию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

Словакия стала уже 12 страной, которая получает азербайджанский газ. Также поставки продолжаются в: Турцию, Грузию, Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Сербию, Словению, Хорватию и Северную Македонию.

Как уточнили в SOCAR, поставки азербайджанского газа в Словакию происходят согласно краткосрочному пилотному контракту. Но компании стремятся развивать долгосрочное сотрудничество.

"С 1 декабря 2024 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставку газа SPP, крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии", - сказано в сообщении.

Транзит российского газа через Украину

Напомним, страны Европы получают российский газ транзитом через Украину на основании контракта, который был подписан в 2019 году.

Но 31 декабря 2024 года действие контракта заканчивается, а продлевать его Украина на фоне полномасштабной войны не планирует.

Поэтому европейские страны ищут альтернативу российскому газу. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что его страна хочет поставлять газ странам ЕС через Украину.

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