Заміна глави Міненерго в нинішніх умовах нераціональна, - експерт
Фото: Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Звільнення міністра енергетики в нинішніх обставинах нераціональне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту Андріана Прокіпа.
Прокіп підкреслив, що він проти непрозорого та непроцедурного підходу до зміни керівників.
"Звільнення міністра лише тому, що зійшлись планети і так склалась кон’юнктура - нераціональне", - написав він.
Раніше економіст Борис Кушнірук висловив сумніви щодо доцільності звинувачень на адресу міністра енергетики Германа Галущенка у непідготовленості до опалювального сезону. На його думку, такі звинувачення можуть виявитися безпідставними.
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