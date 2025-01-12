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Замена главы Минэнерго в нынешних условиях нерациональна, - эксперт

Воскресенье 12 января 2025 16:12
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Замена главы Минэнерго в нынешних условиях нерациональна, - эксперт Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Увольнение министра энергетики в нынешних обстоятельствах нерационально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института Андриана Прокипа.

Прокип подчеркнул, что он против непрозрачного и непроцедурного подхода к смене руководителей.

"Увольнение министра только потому, что сошлись планеты и так сложилась конъюнктура - нерационально", - написал он.

Ранее экономист Борис Кушнирук выразил сомнения относительно целесообразности обвинений в адрес министра энергетики Германа Галущенко в неподготовленности к отопительному сезону. По его мнению, такие обвинения могут оказаться безосновательными.

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