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Замглавы ВККС подал в отставку

Новости » Общество    07.08.2019 - 18:35
Замглавы ВККС подал в отставку
Фото: Станислав Щотка (facebook.com)

Щотка подал в отставку по собственному желанию

Заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей, давление на которую расследует Генеральная прокуратура, Станислав Щотка подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Указано, что Щотка уволился по собственному желанию.

"7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя председателя комиссии Щотки Станислава Алексеевича об увольнении его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - информирует пресс-служба.

Подчеркнем, в середине мая Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.

Напомним, ГПУ может вручить подозрения должностным лицам из Государственной судебной администрации, Офиса омбудсмена и других органов власти в деле о давлении на Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГПУ 2 августа допросили главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Главе ОАСК вручили уведомление о подозрении.

Так, 26 июля детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Вовка. Отмечалось, что ГПУ зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти, в том числе ВККС.

В ведомстве подчеркивали, что руководство ОАСК могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины (КСУ) по закону о незаконном обогащении.

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