Замглавы ОП: к сожалению, нам стоит ожидать нового военного обострения

Об этом в интервью " Левом берегу " сказал Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, который отвечает за международное направление.

"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур", - сказал Жовква в ответ на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.

Он отметил, что Офис президента в своей работе пользуется информацией соответствующих украинских структур и доводит ее до сведения украинских партнеров.

"В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обмениваться данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.