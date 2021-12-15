Замглавы ОП рассказал о снижении ставок на автокредиты и других стимулах экономики

"Мы готовим большой проект по стимулированию тех секторов экономики, где есть высокий уровень локализации и большой мультипликатор в экономической цепочке", - заявил Шурма в интервью.

По его словам, одной из ключевых будет программа субсидирования процентных ставок для конечных потребителей.

"В любой развитой стране человек может получить кредит на автомобиль или взять его в лизинг со ставкой до 3-5% годовых. В европейских странах - 1-2%. Если у потребителя нет доступных кредитов, ему нужно 5-10 лет откладывать деньги. Кредитный ресурс под 15-17% годовых, который есть сейчас в стране, не поможет - сумма процентных платежей неадекватно большая. Чтобы решить это, мы запускаем программу субсидирования процентной ставки для тех, кто покупает электромобиль. Ставка по кредиту будет 5% годовых в гривне. Соответственно количество семей, которые смогут приобрести электромобиль, вырастет в десятки раз", - заявил Шурма.

Следующим шагом, по его словам, будет внедрено условие по локализации производства в течение двух лет.

"Этот период необходим для плановой организации производства в Украине. Похожая модель будет и в индустриальном машиностроении. Неважно, о чем мы говорим – о корабле, вагоне или комбайне", - добавил замглавы ОП.

Он также подчеркнул, что будут созданы условия для удешевления кредитов для бизнеса.

"В 90% случаев бизнес привлекает кредит на инвестиции. Наша задача - всем украинским производителям помочь с финансированием - наполнить ликвидностью и компенсировать кредитную ставку до уровня стран-конкурентов. Этот проект мы объявим в ближайшие два-три месяца. Похожие истории будут и в других секторах. Ключевое - мы не будем оказывать прямую государственную помощь, мы будем создавать инструменты стимулирования спроса. Так мы запустим по цепочке всю экономику", - заверил Шурма.

По его мнению, параллельно необходимо улучшать налоговую дисциплину в стране.

"К сожалению, в нашей стране нет культуры уплаты налогов, у нас норма - это работать "в тени" или работать полностью "в черную". Такая психология складывалась десятилетиями. Мы должны пойти навстречу бизнесу, снизить налоговые ставки. Платить налоги должно быть не больно. В то же время необходимо ужесточить ответственность за любые налоговые нарушения. Одновременно все налогоплательщики должны четко видеть, куда идут их налоги. Только таким образом мы сможем воспитать культуру уплаты налогов в обществе", - сказал чиновник.

Шурма также добавил, что при этом не идет речь о давлении на бизнес, поскольку честные предприниматели не ощутят никаких сложностей.

"Многие честные ФОПы, которые участвуют в политических движениях, даже не заметили, как политики манипулируют их мнением. Если ФОП работает честно - для него нет проблемы в том, что государство знает, что он продает и сколько. Налоги из-за введения онлайн учета не увеличиваются. Сложности будут только у тех, кто использует юридический инструмент ФОП для уклонения от уплаты налогов и легализации контрабанды", - считает Шурма.