Замглавы МИД Британии отправится в Иран для призыва к деэскалации

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Британии по вопросам Ближнего Востока Эндрю Маррисон в воскресенье, 23 июня, посетит Иран для проведения "откровенных и конструктивных" переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В британском МИД сообщили, что Маррисон должен призвать к срочной деэскалации ситуации в регионе и выразит существующую в Британии и международном сообществе обеспокоенность региональным поведением Ирана, а также призвут к выполнению ядерной сделки.

"В этот период обострения напряженности в регионе и в решающий период для будущего соглашения о ядерной сделке этот визит даст возможность для дальнейшего открытого, откровенного и конструктивного взаимодействия с правительством Ирана", - говорится в заявлении британского МИД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран заявил об уничтожении американского беспилотника. В Иране утверждают, что беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов был уничтожен сразу после входа в воздушное пространство страны.