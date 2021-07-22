Замглавы Харьковского облсовета уличили в миллионной взятке

В ведомстве отметили, что денежные средства замглавы Харьковского облсовета и адвокат требовали от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту.

"Неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тысяч гривен участников коррупционного преступления и разоблачили", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"Проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.