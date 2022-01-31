Заместителю Кличко вручили подозрение по делу частного завода "Радикал", - КГГА

Заместителю Виталия Кличко Петру Пантелееву вручено подозрение по делу завода "Радикал". Его обвиняют в бездействии, хотя АМКУ запретил городу финансировать мероприятия на территории частного завода, которым занимается государственная власть.

"Сегодня утром, 31 января, правоохранители пришли около 8:00 домой к заместителю главы КГГА. Несмотря на то, что городская власть обеспечила вывоз более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась реализация проекта по безопасной утилизации опасных отходов на территории, правоохранительные органы сегодня обвиняют заместителя главы КГГА в бездействии. Эти и другие факты по делу завода свидетельствуют о том, что вручение подозрения представителю КГГА является лишь очередной попыткой политического давления на городскую власть. Ведь именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов и профинансировать его", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что ОАО "Радикал" с 1994 года находится в частной собственности. В 2000 году он признан банкротом, начата процедура ликвидации, которая не завершена до сих пор. Контроль за ликвидацией завода осуществлялся со стороны государства, поскольку ликвидатора предприятия назначает именно государственный орган.

"Однако виновных правоохранительные органы ищут среди представителей городской власти. Несмотря на то, что в 2020 году Антимонопольный комитет Украины своим решением запретил Управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода", - отмечают в КГГА.

По информации Киевской мэрии, в бюджете города были предусмотрены средства на мероприятия по очищению территории завода от ртути. Однако Антимонопольный комитет Украины в 2020 году своим решением запретил городу финансировать мероприятия на территории завода.

Тем не менее городская власть разработала проект захоронения опасных отходов, говорится в сообщении. В КГГА предложили перепрофилировать существующий полигон по переработке отходов "Лелев" в 10-километровой зоне безусловного отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в многофункциональный комплекс по демеркуризации и утилизации таких отходов, как на территории "Радикала". В ноябре 2021 года ГП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" объявило тендер на разработку проекта на сайте Prozorro.

На сегодняшний день объем ртутьсодержащих отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории ОАО "Радикал", составляет около 200 тыс. тонн, из них 10 тыс. тонн - сильно насыщены ртутью.