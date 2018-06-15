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Заместителя Черновицкого пограничного отряда задержали на взятке

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 22:30
Фото: задержан заместитель Черновицкого пограничного отряда (facebook.com/UZE.CV)
Фото: задержан заместитель Черновицкого пограничного отряда (facebook.com/UZE.CV)

Пограничник потребовал неправомерное вознаграждение в сумме 20 тыс. гривен

Сотрудники Управления защиты экономики совместно с военной прокуратурой Западного региона Украины задержали во время получения взятки заместителя Черновицкого пограничного отряда. Об этом сообщает пресс-служба Управления защиты экономики в Черновицкой области на своей странице в Facebook.

"Сотрудники Управления защиты экономики в Черновицкой области совместно с военной прокуратурой Западного региона Украины разоблачили 45-летнего заместителя командира пограничного отряда области", - говорится в сообщении.

 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ЧЕРНОВИЦКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА ЗАДЕРЖАЛИ НА ВЗЯТКЕ Сотрудники Управления защиты экономики...

Опубликовано Управления защиты экономики в Черновицкой области 15 июня 2018 г.

 

Так, полковник организовал преступную схему личного обогащения во время проведения процедуры публичных закупок снаряжения для пограничного отряда. За заключение договоров на поставку амуниции от субъектов хозяйственной деятельности пограничник потребовал неправомерное вознаграждение в сумме 20 тыс. гривен.

"14 июня во время получения неправомерной выгоды, в ходе проведения полицейской спецоперации, взяточник был задержан", - говорится в сообщении.

Фото: задержанный и изъятые средства
Как сообщается, сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины задержала на взятке 200 тыс. долларов руководителя и заместителя Держгеокадастру Украины в Закарпатской области

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Теги публикации: Черновицкая область, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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