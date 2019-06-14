Заместители директора ГБР публично выступили за коллектив и против беззакония

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко и заместитель директора ГБР Александр Буряк публично встали на защиту уволенных работников учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их интервью "Судово-юридической газете".

Как известно, в ГБР прошла череда увольнений топ-работников по личному распоряжению директора Бюро Романа Трубы. Его заместители настаивают, что это было сделано вопреки всем законным процедурам.

"28 мая нам поступили проекты приказов об увольнении сотрудников. К проектам никаких документов, обосновывающих увольнение, добавлено не было, поэтому мы попытались разобраться, на каком основании людей увольняют", – заявила Варченко.

"Нам действительно направлялись на согласование проекты приказов об увольнении 4 сотрудников. Ко этим проектам не было добавлено никаких документов, которые бы обосновывали вывод о не прохождении ими испытательного срока или же другие причины, которые обосновывали необходимость увольнения, поэтому не было никаких законных оснований для согласования этих приказов. Это наша совместная с Ольгой Варченко позиция", – подчеркнул Буряк.

По словам заместителей директора ГБР, никаких законных оснований утверждать эти приказы не было, но Труба все равно уволил этих работников. При чем сделал он это самостоятельно, без согласования с Внешней конкурсной комиссией, а согласно закону, именно она должна была предоставлять представления на увольнение чиновников.

"Внешняя конкурсная комиссия дала нам ответ, что они таких представлений не направляли. Таким образом, никаких законных оснований увязывать эти приказы не было. Направив Трубе отказы в согласовании приказов об увольнении, мы выяснили, что это уже неважно, поскольку директором были подписаны другие экземпляры приказов. То есть, наших согласований никто не ждал", – пояснила Варченко.

По ее убеждению, орган, который должен быть образцом в вопросах соблюдения прав граждан, не может сам нарушать их права. Она также добавила, что законность в этом случае должен был бы восстановить сам Труба, но это приходится делать суду.

"Ошибку всегда можно исправить. И это не признак слабости, а признак сильного и мудрого руководителя. Сейчас же ошибки директора исправляет суд. Как пример, уволенный руководитель Второго управления досудебных расследований через Окружной административный суд остановил приказ об увольнении и уже на работе. Думаю, так сделают и другие уволенные. Это лишь дело времени. Хочу подчеркнуть, что мы не акцентируем внимание на фамилиях этих уволенных людей. Мы говорим не о персоналиях, а о том, что процедура и закон были нарушены", – подчеркнула заместитель директора ГБР.

Кроме того, считают заместители директора Бюро, после таких решений атмосфера в коллективе стала довольно тяжелой.

"Работники, понимая, что их тоже в любой момент могут уволить, теряют мотивацию работать", – подытожила Варченко.