Заместителем главы СБУ стал чиновник времен Януковича, - расследование

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новоназначенный Калюжняк подпадает под люстрацию

Новым заместителем главы Службы безопасности Украины стал Анатолий Калюжняк, который подпадает под закон о люстрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Слідство.Інфо".

Как сообщается, официально на сайте СБУ не сообщалось о назначении Клюжняка, но пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская подтвердила эту информацию журналистам. Она рассказала, что Калюжный был назначен на должность начальника управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Отмечается, что Калюжняк подпадает под закон об очищении власти, так как в период с 2010 по 2013 год занимал должность в СБУ и получил от Виктора Януковича генеральское звание незадолго до Революции Достоинства. После событий зимы 2013-2014 гг. Калюжняк уволился и работал помощником нардепа.

Бывшая глава департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко также подтвердила, что Калюжняк не может занимать государственные должности.

"Закон определяет, что под люстрацию подпадают руководители и заместители руководителей всех самостоятельных подразделений центрального аппарата СБУ. Однако СБУ исказила закон, используя юридическую казуистику, сказав, что у них нет самостоятельных структурных подразделений, что они у них называются функциональными", - подчеркнула она.

Напомним, в четверг, 27 июня, президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Новым первым заместителем главы СБУ, а также руководителем Антитеррористического центра при СБУ стал Руслан Баранецкий.