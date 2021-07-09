Киевсовет обратился в Кабмин не допустить введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, - заместитель Кличко

Он отметил, что обращение поддержали 76 депутатов Киевсовета.

"Земельный участок расположен в Центральном историческом ареале города, в археологической и архитектурной зонах. Наша позиция неизменна - этажность этого дома должна быть приведена к первичным показателям", - подчеркнул заместитель городского головы.

По его словам, городские власти продолжают отстаивать позицию общины, поэтому мы обратились в Кабинет Министров Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины с целью недопущения эксплуатации этого здания.

Ранее, Бондаренко заявлял, что городская власть продолжит бороться против введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле.