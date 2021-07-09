Киевсовет обратился в Кабмин не допустить введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, - заместитель Кличко

Киевский городской совет обратился в Кабмин и Государственную архитектурно-строительную инспекцию о невозможности введения в эксплуатацию "дома-монстра". Он расположен по улице Нижний Вал, 27-29, в Подольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление заместителя городского головы Киева Владимира Бондаренко.
Он отметил, что обращение поддержали 76 депутатов Киевсовета.
"Земельный участок расположен в Центральном историческом ареале города, в археологической и архитектурной зонах. Наша позиция неизменна - этажность этого дома должна быть приведена к первичным показателям", - подчеркнул заместитель городского головы.
По его словам, городские власти продолжают отстаивать позицию общины, поэтому мы обратились в Кабинет Министров Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины с целью недопущения эксплуатации этого здания.
Ранее, Бондаренко заявлял, что городская власть продолжит бороться против введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле.
Напомним, в 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж") по ул. Нижний Вал, 27-29.
В конце 2014 года, Киевский городской совет подала иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроены этажи на здании.
В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), ведь они не были предусмотрены проектом и являются самовольно построенными.
21 октября 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд Украины решение отменил, и производство по делу закрыл. Позже решение апелляции обжаловали в кассационной инстанции.
В ноябре прошлого года, Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на здание в центре Киева, построенную с превышением этажности по ул. Нижний Вал, 27-29.