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Заменят военкоматы: Кабмин утвердил положение о центрах комплектования и поддержки

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Эти органы местного военного управления призваны заменить собой советскую систему военных комиссариатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в документе, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки образуются в Автономной Республике Крым, областях, г. Киеве и Севастополе, других городах, районах, районах в городах.

ТЦК и СП образуются, ликвидируются, реорганизовываются Минобороны.

Напомним, Верховная рада в марте 2021 года одобрила закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки. Этот закон позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.

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Кабинет Министров Украины