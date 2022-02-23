Заменят военкоматы: Кабмин утвердил положение о центрах комплектования и поддержки

Как отмечается в документе, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки образуются в Автономной Республике Крым, областях, г. Киеве и Севастополе, других городах, районах, районах в городах.

ТЦК и СП образуются, ликвидируются, реорганизовываются Минобороны.