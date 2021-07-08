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Заменил площадку в Крыму: в Херсонской области заработал крупнейший в Украине полигон

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Херсонская область, Четверг 08 июля 2021 20:54
Заменил площадку в Крыму: в Херсонской области заработал крупнейший в Украине полигон Фото: в Украине заработал полигон "Ягорлык" (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Херсонской области заработал крупнейший в Украине полигон Вооруженных сил, который получил название "Ягорлык". Этот полигон стал заменой испытательной площадки, которая осталась в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Работа по созданию этого полигона началась еще в 2018 году, в частности, военные искали место, которое бы удовлетворяло потребности и соответствовало требованиям. Уже в конце 2019 года началось воплощение этого проекта.

"Сейчас основные работы по обустройству завершены и испытательный полигон "Ягорлык" заработал в полную силу. По состоянию оснащения это один из самых современных полигонов Европы. Площадь составляет около 3,7 тысячи гектаров. В то же время работа по совершенствованию инфраструктуры будет продолжаться дальше", - сказал генерал-лейтенант Радион Тимошенко.

На полигоне "Ягорлык" теперь смогут проводить испытания оружия большой дальности поражения. Также с территории полигона смогут управлять авиацией и вести противовоздушный бой современными техническими средствами.

"Вскоре здесь состоятся стрельбы артиллерийской системы "Богдана" на дальности до 40 км. Позже - испытательные пуски ракетных систем после ремонта и модернизации", - рассказал Тимошенко.

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полигон Вооруженные силы Украины Херсонская область
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