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Замінив майданчик в Криму: в Херсонській області запрацював найбільший в Україні полігон

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Херсонська область, Четвер 08 липня 2021 20:54
Замінив майданчик в Криму: в Херсонській області запрацював найбільший в Україні полігон Фото: в Україні запрацював полігон "Ягорлик" (mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Херсонській області запрацював найбільший в Україні полігон Збройних сил, який отримав назву "Ягорлик". Цей полігон став заміною випробувального майданчика, який залишився в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Робота зі створення цього полігону почалася ще у 2018 році, зокрема, військові шукали місце, яке б задовільняло потреби та відповідало вимогам. Вже наприкінці 2019 року почалося втілення цього проекту.

"Зараз основні роботи з облаштування завершені і випробувальний полігон "Ягорлик" запрацював на повну силу. За станом оснащення це один з найсучасніших полігонів Європи. Площа становить близько 3,7 тисячі гектарів. Водночас робота з вдосконалення інфраструктури буде продовжуватися далі", - сказав генерал-лейтенант Радіон Тимошенко.

На полігоні "Ягорлик" тепер зможуть проводити випробування зброї великої дальності ураження. Також з території полігону зможуть управляти авіацією та вести протиповітряний бій сучасними технічними засобами.

"Незабаром тут відбудуться стрільби артилерійської системи "Богдана" на дальності до 40 км. Пізніше - випробувальні пуски ракетних систем після ремонту і модернізації", - розповів Тимошенко.

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полигон Збройні сили України Херсонская область
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