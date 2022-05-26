Залужный призвал предоставить Украине оружие дальнего действия

Вооруженным силам Украины помогает выбывать российских оккупантов с украинской земли западное вооружение и техника. Однако сейчас украинские военные очень нуждаются в оружии дальнего действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram .

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника", - написал он.

Залужный подчеркнул, что сейчас Западу нельзя медлить с предоставлением нового вооружения.

"Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма", - добавил он.