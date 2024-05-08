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Залужному та Костенко присвоєно звання почесних громадян міста Києва, - Кличко

Середа 08 травня 2024 17:18
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Залужному та Костенко присвоєно звання почесних громадян міста Києва, - Кличко Фото: Валерію Залужному та Ліні Костенко присвоєно звання почесних громадян міста Києва (t me)
Автор: Сергій Новіков

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за присвоєння звання Почесний громадянин міста Києва колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та поетесі Ліні Костенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, - Ліну Костенко та Валерія Залужного", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що Ліна Василівна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців, дух свободи та сміливості.

Валерія Федоровича Залужного відзначено за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України, наголосив Кличко.

"Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", - повідомив Кличко.

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Київ Віталий Кличко
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