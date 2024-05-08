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Залужному и Костенко присвоено звание почетных граждан города Киева, - Кличко

Среда 08 мая 2024 17:18
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Залужному и Костенко присвоено звание почетных граждан города Киева, - Кличко Фото: Валерию Залужному и Лине Костенко присвоено звание почетных граждан города Киева (t me)
Автор: Сергей Новиков

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании проголосовал за присвоение звания Почетный гражданин Киева бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух человек, являющихся настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, - Лину Костенко и Валерия Залужного", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Лина Васильевна Костенко на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, дух свободы и смелости.

Валерий Федорович Залужный отмечен за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины, отметил Кличко.

"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", - сообщил Кличко.

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Киев Виталий Кличко
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