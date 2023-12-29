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У Залужного відмежувались від заяв його екс-радників поза штатом

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 19:55
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У Залужного відмежувались від заяв його екс-радників поза штатом Фото: Алла Мартинюк (instagram com allaacter)
Автор: Уляна Безпалько

Будь-які позаштатні помічники головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не мають повноважень давати публічні коментарі від його імені. А всі їхні заяви є виключно їхньою власною думкою та не відображають позицію головкома.

Про це сказали в Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит РБК-Україна.

Про що мова

Вчора, 28 грудня, засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк в ефірі Youtube-каналу "Ісландія" оскандалилася заявою про мобілізацію. Канал підписав Мартинюк як "помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ".

"Не треба панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина", - сказала вона в ефірі одної з програм Youtube-каналу.

Що про це кажуть в Генштабі

В Генштабі у відповідь на запит РБК-Україна заявили, що станом на 28 грудня 2023 року у Залужного немає помічників-консультантів поза штатом. І будь-які позаштатні помічники не мали повноважень говорити від імені головкома.

"Будь-які позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних сил України, а сказане ними - є виключно наслідком особистої жаги до публічності", - зазначили в Генштабі.

Мобілізація в Україні

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у законопроєкті є норми, які суперечать Конституції. Мова про обмеження для ухилянтів. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю.

За інформацією джерел РБК-Україна, законопроєкт все ще можуть змінити або доопрацювати.

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Валерій Залужний Генштаб ВСУ Мобілізація в Україні
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