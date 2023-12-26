Залужний про захист Авдіївки: якщо сил недостатньо - зберігаємо людей, а потім відвоюємо

"Не потрібно нам зациклюватися і робити якесь "шоу або скорботу" біля конкретного населеного пункту. Ведення дій підпорядковуються своїм законам, які не залежать, чи сподобається це депутатам або журналістам", - сказав він.

За словами Залужного, у противника є можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. Головком додав, що вони можуть за два-три місяці зробити те, що сталося з Бахмутом.

"Нам дорогий кожен клаптик землі, будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо - зберігаємо людей, а потім відвоюємо", - заявив Залужний.

Штурми Авдіївки

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили більше 220 бойових машин.

Як розповідав раніше Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.