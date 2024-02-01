Залужний розповів, на чому Україні потрібно зосередити зусилля у 2024 році

Як зазначив генерал, Україні цього року потрібно зосередити зусилля на:

створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;

запровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;

як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові здібності до ведення бойових дій.

Він підкреслив, що в сучасних умовах ЗСУ мають здібності, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності.

"Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати противнику максимального урону, зупинити агресію та убезпечити від неї Україну в майбутньому", - додав Залужний.

Чутки про відставку Залужного

Нагадаємо, кілька днів тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вже минуло чотири дні з моменту, коли з'явилися такі чутки, але указ про відставку Залужного так і не з'явився.

Більш детально про те, чому зіпсувалися відносини Зеленського із Залужним і чи відправлять головнокомандувача у відставку, - у матеріалі РБК-Україна.