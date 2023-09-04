Залужний призначив нового начальника Львівського ТЦК. Брав участь у боях за Дебальцеве

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ТЦК.

Відомо, що Чаюка вже представили колективу і він приступив до виконання своїх обов'язків.

Раніше він був заступником командира 128 окремої гірничо-штурмової бригади. На початку 2014 року він воював на Донбасі, брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве.

З 25 лютого 2022 року батальйонно-тактична група під його командуванням закріпилася на околицях Мелітополя. Там воїни дві доби стримували просування росіян у напрямку Запоріжжя і прикривали відхід інших підрозділів.

Під час боїв у Запорізькій області в березні минулого року Чаюк отримав від ворожої гранати.

А у квітні цього року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.

Реформа ТЦК

Зазначимо, що після низки корупційних скандалів, пов'язані з керівництвом військкоматів, в Україні активно заговорили про реформу ТЦК.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

При цьому у роботі ТЦК планують нововведення. Так, вони незабаром матимуть доступ до низки державних реєстрів. Підготовчий процес щодо цього планують завершити до середини осені.

Також нагадаємо, що Зеленський заявив, що отримав звернення від військових щодо надання їм можливості посилити мобілізацію. Проте одразу ж додав, що "варто навести порядок із військкоматами та ВЛК і тоді говорити про те, як посилювати мобілізацію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.