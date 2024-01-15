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Залужний обговорив військову співпрацю з начальником Штабу оборони Італії

Архівне фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 15 листопада, провів розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку головкома ЗСУ у Facebook.

За його словами, вони обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом. 

"Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну і спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних сил України", - пише Залужний.

Залужний і Джузеппе Каво Драгоне окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні в рамках оборонних пакетів допомоги. 

Головком ЗСУ подякував представнику Італії за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.

Допомога Італії Україні

У грудні 2023 року уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Це рішення повинен був підтримати парламент країни.

Нещодавно нижня палата парламенту Італії підтримала резолюцію щодо продовження військової підтримки України.

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