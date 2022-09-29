Залужний обговорив реагування на мобілізацію в РФ з командувачем ЗС США в Європі

У четвер, 29 вересня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні перемовини з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Залужного.

"Обмінялися думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні. Поділився з генералом Каволі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в РФ", - розповів він.

За словами Залужного, вдалося отримати від Каволі схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці.