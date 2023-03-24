Залужний обговорив посилення ППО України з адміралом Британії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Британії адміралом Тоні Радакіном. Однією з тем обговорень стало посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram .

"Також обговорили питання посилення українського ППО. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв'язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку", - додав Залужний.

За словами головнокомандувача, він розповів колезі про ситуацію на всій лінії фронту. Найскладнішою ділянкою залишається Бахмутський напрямок, але Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія пообіцяла передати Україні снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2. Вони ефективніші для знищення техніки.

Також ми писали, що, за словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, Лондон створює проривний момент для постачання Україні винищувачів.

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