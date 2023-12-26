Залужний про електронні повістки: ми раді будь-якому способу, що забезпечить потребу в людях

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що це не було пропозицією Генштабу чи Збройних сил, та зазначив, що в них, наразі, навіть нема можливості оцінити, чи можливо втілити в життя ідею з електронними повістками.

"Ми армія. Ми Збройні Сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси й виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади", - заявив Залужний.

Мобілізація в Україні

На підсумковій прес-конференції президент Володимир Зеленський казав, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Напередодні Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Пропонується знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші ініціативи.

Детальніше читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.