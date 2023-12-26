UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний про електронні повістки: ми раді будь-якому способу, що забезпечить потребу в людях

Фото: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний (facebook.com CinCAFU)
Автор: Каріна Левицька

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний прокоментував інформацію про електронні повістки, зауваживши, що військові будуть задоволені будь-якому способу, що допоможе забезпечити потребу в людях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що це не було пропозицією Генштабу чи Збройних сил, та зазначив, що в них, наразі, навіть нема можливості оцінити, чи можливо втілити в життя ідею з електронними повістками.

 

"Ми армія. Ми Збройні Сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси й виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади", - заявив Залужний.

Мобілізація в Україні

На підсумковій прес-конференції президент Володимир Зеленський казав, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Напередодні Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Пропонується знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші ініціативи.

Детальніше читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВалерій Залужний