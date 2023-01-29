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Залужний в День пам'яті героїв Крут: не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога

Новость на русском →
Київ, Неділя 29 січня 2023 10:28
Залужний в День пам'яті героїв Крут: не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові сьогодні гідно продовжують справу Героїв Крут і захищають незалежність держави у боротьбі проти російської навали. Тож ми не зупинимося, поки виженемо віковічного ворога з нашої землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Памʼять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали", - написав Залужний.

Він наголосив, що ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища.

"Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", - зазначив Залужний.

Довідка

Зазначимо, що 29 січня в Україні традиційно відзначають річницю бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність.

Тоді, у 1918 році українці стримали наступ більшовицької армії на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України.

Детальніше про бій під Крутами, який часто згадують як героїчний подвиг студентів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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